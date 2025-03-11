Продавал гранаты в Одесской области - что грозит

Полицейский заполняет протокол. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Белгород-Днестровского района Одесской области незаконно хранил и пытался продать гранаты. Его разоблачили правоохранители, из-за чего мужчине грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Полицейские задержали 50-летнего жителя одного из сел Сергеевской громады сразу после сбыта двух боеприпасов. Следователи вместе со специалистами взрывотехнической службы изъяли их и направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов они являются ручными осколочными гранатами Ф-1, пригодными к взрыву. Кроме того, у фигуранта изъяли деньги, полученные за товар.

Какое наказание грозит

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которым он не воспользовался. Мужчину подозревают по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о водителе, который вывозил за границу сигареты. А также о военном, который продавал гранату.