Продавав гранати на Одещині - що загрожує

Поліцейський заповнює протокол. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Білгород-Дністровського району Одещини незаконно зберігав та намагався продати гранати. Його викрили правоохоронці, через що чоловіку загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Поліцейські затримали 50-річного жителя одного з сіл Сергіївської громади одразу після збуту двох боєприпасів. Слідчі разом зі спеціалістами вибухотехнічної служби вилучили їх та скерували на експертизу. Згідно з висновками експертів, вони є ручними осколковими гранатами Ф-1, придатними до вибуху. Крім того, у фігуранта вилучили гроші, одержані за товар.

Яке покарання загрожує

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким він не скористався. Чоловіка підозрюють за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про водія, який вивозив за кордон сигарети. А також про військового, який продавав гранату.