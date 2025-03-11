Военный из Одессы продавал гранату и коноплю

Военный в форме. Фото иллюстративное: Depositphotos

Военный из Одессы продал осколочную гранату гражданскому, однако правоохранители поймали его с поличным. Полицейские провели обыски у дельца и обнаружили, что служащий также выращивал у себя дома коноплю в промышленных масштабах.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Морской пехотинец продал гражданскому в Одессе корпус осколочной гранаты Ф-1 вместе с запалом за 1500 гривен. Правоохранители его задержали на месте и провели обыски по месту жительства мужчины. Как выяснилось, на своем земельном участке служащий выращивал 16 кустов конопли. На суде военный искренне раскаялся.

Что решил суд

Одесского морпеха признали виновным по ст. 309 (производство психотропных средств) и ст. ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием). Суд приговорил военного к лишению свободы на срок 4 года и 1 месяц. Кроме того, он должен заплатить 17 000 грн штрафа и 28 776 грн государству на процессуальные издержки.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который бросил гранату в здание ТЦК. А также о бойце, который угрожал командиру.