Військовий з Одеси продавав гранату та коноплю

Військовий у формі. Фото ілюстративне: Depositphotos

Військовий з Одеси продав осколкову гранату цивільному, проте правоохоронці піймали його на місці злочину. Поліцейські провели обшуки у ділка та виявили, що службовець також вирощував у себе вдома коноплі у промислових масштабах.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Морський піхотинець продав цивільному громадянину в Одесі корпус осколкової гранати Ф-1 разом із запалом за 1500 гривень. Правоохоронці його затримали на місці та провели обшуки за місцем проживання чоловіка. Як з'ясувалося, на своїй земельній ділянці службовець вирощував 16 кущів коноплі. На суді військовий щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Одеського морпіха визнали винним за ст. 309 (виробництво психотропних засобів) та ст. ч. 1 ст. 236 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю). Суд прирік військового позбавлення волі на строк 4 роки та 1 місяць. Крім того, він має сплатити 17 000 грн штрафу та 28 776 грн державі на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який кинув гранату до будівлі ТЦК. А також про бійця, який погрожував командиру.