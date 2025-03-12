Не пішов на ВЛК — вирок мешканцю Одещини

Військово-лікарська комісія. Фото ілюстративне: malyn.media

Мешканець Балти Одеської області проігнорував проходження військово-лікарської комісії, на яку його хотіли відправити представники ТЦК та СП. Через це правоохоронні органи відкрили на нього справу та скерували її до суду.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Безробітний мешканець Балти потрапив до відділку ТЦК та СП, оскільки не оновив вчасно облікові дані. Проте чоловік навідріз відмовився проходити військово-лікарську комісію, на яку його намагалися відправити. А про причини неявки навіть не повідомив, через що опинився на лаві підсудних.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст. 337 Кримінального кодексу України (ухилення від мобілізації). Проте на суді чоловік щиро розкаявся, через що отримав мінімальне покарання за цією статею — 5 100 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського морпіха, якого судили за продаж гранати та конопель. А також про вирок чоловіку, який поглумився над 14-річною дівчинкою.