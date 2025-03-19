Подпольная нарколаборатория в Одессе

Полицейский рассматривает оборудование. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

В Одессе правоохранители обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению амфетамина в промышленных масштабах. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, организовал противоправную деятельность 41-летний одессит. Под руководством которого работали 37-летний житель Беляевки, который изготавливал амфетамин, и его 46-летний односельчанин, который ему помогал. Готовый психотроп они распространяли среди доверенных лиц, передавая из рук в руки мелкими и оптовыми партиями. По ценам "черного" рынка ежемесячный доход злоумышленников составлял более двух миллионов гривен. Полицейские установили местонахождение на территории областного центра подпольного помещения с оборудованием и веществами, где участники группы наладили производство товара, его фасовку и хранение с целью сбыта. Правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств прекурсоры и амфетамин в жидком и сухом состоянии, стоимость которых составила более 300 тыс. гривен, лабораторное оборудование, упаковочный материал, "черновые" записи, мобильные телефоны.

Какое наказание грозит

Следователи предъявили участникам группировки обвинения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 313 УКУ (незаконное изготовление психотропных веществ, совершенном организованной группой);

ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УКУ (организация и содержание места для незаконного изготовления психотропных веществ);

ч. 3 ст. 311 УКУ (незаконное приобретение, хранение прекурсоров с целью их использования для изготовления психотропных веществ в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 307 УКУ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупных размерах).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями вышеупомянутых статей — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который покупал психотропы. А также о морпехе, которого судили за гранату и наркотики.