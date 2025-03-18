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На Одещині правоохоронець допомагав знятися з обліку у ТЦК

18 березня 2025 14:38
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Правоохоронець на Одещині допомагав ухилитися від служби за гроші
Підозрюваний з ДБР. Фото: ДБР
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Правоохоронець на Одещині допомагав за хабарі списатися з військогвого обліку. Проте його викрило ДБР — фігуранту загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

З даними слідства, фігурант, використовуючи свої повноваження, підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. За 15 тисяч доларів США він пропонував їм через знайомих фахівців медико-соціальної експертизи оформити інвалідність відповідної групи. Такий документ дозволяв їм списатися з військового обліку. Проте ДБР затримало правоохоронця під час отримання хабара від ухилянта.

Яке покарання загрожує

Правоохоронця відсторонили від посади та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про військового, який їздив з підробленими правами. А також про чоловіка, який судився з ТЦК.

Одеса ДБР Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП
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