Правоохоронець на Одещині допомагав ухилитися від служби за гроші

Підозрюваний з ДБР. Фото: ДБР

Правоохоронець на Одещині допомагав за хабарі списатися з військогвого обліку. Проте його викрило ДБР — фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

З даними слідства, фігурант, використовуючи свої повноваження, підшукував чоловіків, які перебували у розшуку та переховувалися від ТЦК та СП. За 15 тисяч доларів США він пропонував їм через знайомих фахівців медико-соціальної експертизи оформити інвалідність відповідної групи. Такий документ дозволяв їм списатися з військового обліку. Проте ДБР затримало правоохоронця під час отримання хабара від ухилянта.

Яке покарання загрожує

Правоохоронця відсторонили від посади та обрали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 3 млн гривень. Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми також писали про військового, який їздив з підробленими правами. А також про чоловіка, який судився з ТЦК.