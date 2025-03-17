В Одесі за хабарі допомагали скасувати статус розшукуваного

Затримання підозрюваного. Фото: Державне бюро розслідувань

Одеські правоохоронці за хабарі скасовували призовникам статус розшукуваних. Проте ділків викрило ДБР, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

За даними слідства, на початку березня 2025 року правоохоронець, користуючись службовим становищем, вирішив організувати заробіток на військовозобов’язаних, які знаходяться у розшуку. До оборудки ділок залучив знайомого ексслужбовця. Він забирав гроші з "клієнтів" та підтримував зв'язок з іншими посадовцями, задіяними у схемі. Подільники пропонували чоловікам за 3,5 тис. доларів США вирішити їхнє "питання" із ТЦК через поки що невстановлених осіб, які могли зайти в спеціальну систему та скасувати оголошення про розшук. У разі відмови правоохоронець погрожував допомогти центрам комплектування знайти розшукуваного та притягнути його до кримінальної відповідальності. Фігурантів затримали під час одержання хабара.

Яке покарання загрожує

Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодекса України (зловживання впливом). За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про призовника, який не захотів проходити ВЛК. А також про ухилянтів, яких перевозили разом із товаром.