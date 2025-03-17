В Одессе за взятки помогали отменить статус разыскиваемого за взятки

Задержание подозреваемого. Фото: Государственное бюро расследований

Одесские правоохранители за взятки отменяли призывникам статус разрушаемых. Однако дельцов разоблачило ГБР, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, в начале марта 2025 года правоохранитель, пользуясь служебным положением, решил организовать заработок на военнообязанных, которые находятся в розыске. К сделке делец привлек знакомого экс-служащего. Он собирал деньги с "клиентов" и поддерживал связь с другими должностными лицами, задействованными в схеме. Подельники предлагали мужчинам за 3,5 тыс. долларов решить их "вопрос" с ТЦК через пока неустановленных личностей, которые могли зайти в специальную систему и отменить объявление о розыске. В случае отказа правоохранитель угрожал помочь центрам комплектования найти разыскиваемого и привлечь его к уголовной ответственности. Фигурантов задержали во время получения взятки.

Какое наказание грозит

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного Кодекса Украины (злоупотребление влиянием). За содеянное им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о призывнике, который не захотел проходить ВВК. А также об уклонистах, которых перевозили вместе с товаром.