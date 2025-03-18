Правоохранитель в Одесской области помогал уклониться от службы за деньги

Подозреваемый с ГБР. Фото: ГБР

Правоохранитель в Одесской области помогал за взятки списаться с воинского учета. Однако его разоблачило ГБР — фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурант, используя свои полномочия, подыскивал мужчин, которые находились в розыске и скрывались от ТЦК и СП. За 15 тысяч долларов США он предлагал им через знакомых специалистов медико-социальной экспертизы оформить инвалидность соответствующей группы. Такой документ позволял им списаться с воинского учета. Однако ГБР задержало правоохранителя во время получения взятки от уклониста.

Какое наказание грозит

Правоохранителя отстранили от должности и избрали ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы также писали о военном, который ездил с поддельными правами. А также о мужчине, который судился с ТЦК.