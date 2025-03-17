Военный в Одесской области ездил с поддельными правами

Военный с ключами. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий в Одесской области использовал поддельное водительские удостоверение, которое было куплено в Интернете. При проверке полицейскими это выяснилось, теперь мужчине грозит штраф.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из села Пионерское Раздельнянского района Одесской области через Telegram нашел незнакомца, который за деньги пообещал ему изготовить водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий "А 1, А, В". Такая услуга стоила 14 400 гривен. Для этого служащему необходимо было лишь передать информацию о себе: цифровую фотографию с собственным изображением, образец подписи и его анкетные данные с личными сведениями. Мужчина пользовался поддельным документом, пока в Раздельной его за рулем Mitsubishi Eclipse не остановили полицейские. Он попытался предоставить им фиктивные права, однако правоохранители его разоблачили.

Какое наказание грозит

Военного признали виновным по ч. 5 ст. 27 (соучастник преступления), ч. 1 ст. 358 (подделка документов), ч.4 ст.358 (использование поддельных документов) Криминального кодекса Украины. Он должен уплатить два штрафа в размерах 1 700 и 850 (в сумме 2 550) гривен. Кроме того, служащий должен компенсировать 3 183 гривни процессуальных расходов на судебно-техническую экспертизу.

Напомним, недавно мы писали о военном, который ушел в СОЧ. А также о мужчине, который судился с ТЦК.