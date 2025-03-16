Солдат оставил службу во время войны — какое решение принял суд

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

В суде Одесской области рассмотрели дело военнослужащего, который самовольно покинул место службы. Он скрывался от командования более месяца, но в конце концов вернулся добровольно. Суд отправил мужчину за решетку.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Детали дела

Известно, что солдат, проходивший службу по контракту, 7 марта 2023 года самовольно покинул ее расположение. В течение месяца он уклонялся от выполнения воинского долга, проводя время на свое усмотрение. 16 апреля 2023 года он добровольно вернулся в часть и сообщил о своем поступке.

На судебном заседании военнослужащий полностью признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что уклонился от службы по личным причинам, но сейчас готов продолжить выполнение воинского долга.

Какое наказание за СОЧ

Суд признал солдата виновным по статье самовольное оставление места службы в условиях военного положения. Мужчину отправили за решетку на 5 лет.

Напомним, подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула признался в преступлении. Также мы писали, что в Одессе женщина сдавала расположение блокпостов и раздачу повесток.