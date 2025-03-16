Суд Одеси виніс вирок за злив мобілізаційних заходів

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

Суд Одеси розглянув справу місцевої мешканки, яка у соцмережах розповсюджувала інформацію про дії військових та поліції. Зокрема, жінка публікувала у месенджері Telegram, де здійснюється роздача повісток.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Затримали за розповсюдження інформації про ТЦК

Відомо, що обвинувачена, яка працює фахівцем з роботи з клієнтами, була затримана після того, як правоохоронці зафіксували її активність у мережі. Вона використовувала свій мобільний телефон для поширення повідомлень у чаті, який мав майже 10 тисяч підписників. На суді жінка визнала свою провину та висловила каяття. Вона пояснила, що діяла необдумано, а після червня 2024 року припинила таку діяльність.

Яке покарання за поширення інформації про роботу ТЦК

Суд, врахувавши обставини справи та те, що підсудна раніше не була судима, ухвалив рішення про її покарання згідно зі статтею перешкоджання діяльності Збройних Сил України в особливий період. Спочатку жінці призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі, але згодом замінили на іспитовий строк на 1 рік.

Нагадаємо, на Буковині чоловік вдруге виграв суд у Територіального центру комплектування. Також ми повідомляли, суд Києва засудив жінку, яка систематично на очах у дітей принижувала та била свого чоловіка.