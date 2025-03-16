Суд Одессы вынес приговор за слив мобилизационных мероприятий

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

Суд Одессы рассмотрел дело местной жительницы, которая в соцсетях распространяла информацию о действиях военных и полиции. В частности, женщина публиковала в мессенджере Telegram, где осуществляется раздача повесток.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Задержали за распространение информации о ТЦК

Известно, что обвиняемая, которая работает специалистом по работе с клиентами, была задержана после того, как правоохранители зафиксировали ее активность в сети. Она использовала свой мобильный телефон для распространения сообщений в чате, который имел почти 10 тысяч подписчиков. На суде женщина признала свою вину и выразила раскаяние. Она объяснила, что действовала необдуманно, а после июня 2024 года прекратила такую деятельность.

Какое наказание за распространение информации о работе ТЦК

Суд, учитывая обстоятельства дела и то, что подсудимая ранее не была судима, принял решение о ее наказании согласно статье препятствование деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Сначала женщине назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, но впоследствии заменили на испытательный срок на 1 год.

Напомним, на Буковине мужчина во второй раз выиграл суд у Территориального центра комплектования. Также мы сообщали, суд Киева осудил женщину, которая систематически на глазах у детей унижала и била своего мужа.