Солдат залишив службу під час війни — яке рішення ухвалив суд

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

У суді на Одещині розглянули справу військовослужбовця, який самовільно покинув місце служби. Він переховувався від командування понад місяць, але зрештою повернувся добровільно. Суд відправив чоловіка за ґрати.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Відомо, що солдат, який проходив службу за контрактом, 7 березня 2023 року самовільно залишив її розташування. Протягом місяця він ухилявся від виконання військового обов’язку, проводячи час на власний розсуд. 16 квітня 2023 року він добровільно повернувся до частини та повідомив про свій вчинок.

На судовому засіданні військовослужбовець повністю визнав свою провину та розкаявся. Він пояснив, що ухилився від служби через особисті причини, але зараз готовий продовжити виконання військового обов’язку.

Яке покарання за СЗЧ

Суд визнав солдата винним за статтею самовільне залишення місця служби в умовах воєнного стану. Чоловіка відправили за ґрати на 5 років.

Нагадаємо, підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула зізнався у злочині. Також ми писали, що в Одесі жінка здавала розташування блокпостів та роздавання повісток.