Вбивця Дем'яна Ганула — подробиці судового засідання

Підозрюваний Сергій Шалаєв у залі суду під час обрання запобіжного заходу. Фото: Новини.LIVE

Суд у гучній справі вбивства одеського активіста Дем'яна Ганула відбувся в закритому режимі, що викликало багато запитань у суспільства. Прокуратура пояснює, що це було необхідним для збереження конфіденційності свідчень та захисту слідства. Наразі триває пошук замовників злочину та можливих спільників виконавця.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук.

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За його словами, закрите судове засідання у справі про резонансний злочин відбулося за клопотанням сторони обвинувачення. Це було необхідно для захисту свідків та збереження таємниці слідства.

"Одразу хотів би зазначити й попросити поставитися з розумінням до клопотання сторони обвинувачення про закритий формат судового засідання. Під час оголошення клопотання прокурора слідчий називав імена свідків та розкривав деталі, які можуть зашкодити подальшому слідству. Саме тому суд ухвалив відповідне рішення", — зазначив Веремчук.

Заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний залишається під вартою

Прокурор також підтвердив, що Сергій Шалаєв, підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула, під час судового засідання визнав свою провину. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Веремчук повідомив, що слідство наразі працює над встановленням замовників злочину та можливих спільників.

"Безперечно, вживаються всі можливі заходи для розкриття справи. Серед основних версій слідства — вбивство на замовлення. Тому пошук причетних осіб триває", — додав він.

На запитання журналістів про місце затримання підозрюваного та можливі мотиви Веремчук відповів стримано, пояснивши, що розголошення таких деталей може зашкодити слідству. Наразі розслідування триває.

Нагадаємо, що трагедія сталася вдень 14 березня у центрі Одеси. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за статтею умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї.

Підозрюваний, старший лейтенант Сергій Шалаєв, раніше проходив службу у 28-й окремій механізованій бригаді, проте з лютого 2025 року вважався таким, що самовільно залишив частину. За вбивство чоловіку загрожує довічне ув'язнення.