Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Ганула

Підозрюваний Сергій Шалаєв у залі суду. Фото: Нацполіція

Суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця, підозрюваного у резонансному вбивстві Дем'яна Ганула в Одесі. Його залишили під вартою без права внесення застави.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Підозрюваного залишили під вартою

За інформацією поліції, суд задовольнив клопотання слідчих і обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула — він перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що трагедія сталася вдень 14 березня у центрі Одеси. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї).

Підозрюваний, старший лейтенант Сергій Шалаєв, раніше проходив службу у 28-й окремій механізованій бригаді, проте з лютого 2025 року вважався таким, що самовільно залишив частину.