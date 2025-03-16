Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Ганула

Подозреваемый Сергей Шалаев в зале суда. Фото: Нацполиция

Суд избрал меру пресечения для военнослужащего, подозреваемого в резонансном убийстве Демьяна Ганула в Одессе. Его оставили под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Подозреваемого оставили под стражей

По информации полиции, суд удовлетворил ходатайство следователей и избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула — он будет находиться под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что трагедия произошла днем 14 марта в центре Одессы. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу) и ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия).

Подозреваемый, старший лейтенант Сергей Шалаев, ранее проходил службу в 28-й отдельной механизированной бригаде, однако с февраля 2025 года считался самовольно покинувшим часть.