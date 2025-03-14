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Це вже другий замах на одеського активіста Ганула — СБУ

14 березня 2025 19:11
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Попередній замах на одеського активіста Ганула
Поліція на місці злочину. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

СБУ затримала чоловіка, який погрожував Дем'яну Ганулу ще у 2024 році. За даними слідства, він вже тоді планував замовне вбивство активіста.

Про це журналістам Новини.LIVE повідомив керівник СБУ Одеської області Віктор Доровський.

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Попередження минулого замаху

Працівники СБУ тоді затримали чоловіка, який погрожував Дем'яну Ганулу, та виявили, що він був організатором замаху. Проте злочин тоді вдалося попередити. Після взяття обвинуваченого під варту з будь-якими проханнями щодо охорони свого життя активіст не звертався. Фігурант тієї справи досі перебуває під слідством.

"Було затримано організатора замовного вбивства, громадянина України, на гарячому. Однією з цілей у цьому кримінальному провадженні був Дем'ян Ганул. Слід зазначити, що він проходить у цьому кримінальному провадженні як потерпілий",— сказав Віктор Доровський.

Вбивство Ганула

Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о 10:30 на проспекті Українських Героїв. Стрілець встиг піти з місця злочину. Перед другим пострілом з пістолета у підозрюваного заїло затвор, тому він дістав новий патрон та зробив контрольний. Підозрюваного затримали протягом 5 годин — ним виявився 46-річний дезертир з Кіровоградщини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що місце вбивства активіста було обрано не випадково. А також про те, що за голову активіста обіцяли 10 тисяч доларів.

СБУ Одеса вбивство Новини Одеси Дем’ян Ганул
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