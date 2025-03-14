Попередній замах на одеського активіста Ганула

Це вже другий замах на одеського активіста Ганула — СБУ
СБУ затримала чоловіка, який погрожував Дем'яну Ганулу ще у 2024 році. За даними слідства, він вже тоді планував замовне вбивство активіста.
Про це журналістам Новини.LIVE повідомив керівник СБУ Одеської області Віктор Доровський.
Попередження минулого замаху
Працівники СБУ тоді затримали чоловіка, який погрожував Дем'яну Ганулу, та виявили, що він був організатором замаху. Проте злочин тоді вдалося попередити. Після взяття обвинуваченого під варту з будь-якими проханнями щодо охорони свого життя активіст не звертався. Фігурант тієї справи досі перебуває під слідством.
"Було затримано організатора замовного вбивства, громадянина України, на гарячому. Однією з цілей у цьому кримінальному провадженні був Дем'ян Ганул. Слід зазначити, що він проходить у цьому кримінальному провадженні як потерпілий",— сказав Віктор Доровський.
Вбивство Ганула
Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о 10:30 на проспекті Українських Героїв. Стрілець встиг піти з місця злочину. Перед другим пострілом з пістолета у підозрюваного заїло затвор, тому він дістав новий патрон та зробив контрольний. Підозрюваного затримали протягом 5 годин — ним виявився 46-річний дезертир з Кіровоградщини.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що місце вбивства активіста було обрано не випадково. А також про те, що за голову активіста обіцяли 10 тисяч доларів.
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