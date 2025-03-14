Предварительное покушение на одесского активиста Ганула

Полиция на месте преступления. Фото: Новини.LIVE

СБУ задержала мужчину, который угрожал Демьяну Ганулу еще в 2024 году. По данным следствия, он уже тогда планировал заказное убийство активиста.

Об этом журналистам Новини.LIVE сообщил руководитель СБУ Одесской области Виктор Доровский.

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Предупреждение прошлого покушения

Работники СБУ тогда задержали мужчину, который угрожал Демьяну Ганулу и обнаружили, что он был организатором покушения. Однако, преступление тогда удалось предупредить. После взятия обвиняемого под стражу, с любыми просьбами по охране своей жизни активист не обращался. Фигурант того дела до сих пор находится под следствием.

"Был задержан организатор заказного убийства, гражданин Украины, на горячем. Одной из целей по данному уголовному производству был Демьян Ганул. Следует отметить, что он проходит по данному уголовному производству в качестве потерпевшего",— сказал Виктор Доровский.

Убийство Ганула

Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок успел уйти с места преступления. Перед вторым выстрелом из пистолета у подозреваемого заело затвор, поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный. Подозреваемого задержали в течение 5 часов — им оказался 46-летний дезертир из Кировоградской области.

Напомним, недавно мы писали о том, что место убийства активиста было выбрано не случайно. А также о том, что за голову активиста обещали 10 тысяч долларов.