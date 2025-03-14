Місце де вбили Ганула в Одесі - не випадкове

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Дем'яна Ганула вбили на проспекті Українських героїв щоб додати акту залякуванню символізму. Саме на цій вулиці у 2009 році зарізали одеського націоналіста Максима Чайку.

Про це повідомив активіст Владислав Балінський.

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Навіть сама назва вулиці, на якій вбили Дем'яна Ганула названа на честь героїв України та асоціюється із захистом нашої державності. Російська пропаганда вже намагається застовувати сьогоднішній злочин у своїх цілях.

"Ця вулиця асоціюється з захистом державної влади в Україні і наскільки я знаю зараз вже російська пропаганда дуже і дуже все це розповсюджує. І дуже цікаво як видео вбивства одразу потрапило до мережі, адже це зробили слідчі, які приїхали. А це привід для проведення внутрішнього розслідування", — каже Владислав Балінський.

Кремль дуже дратує той факт, що одеські активісти встали на захист державної влади. Саме тому ціллю сьогоднішнього злочину став Дем'ян Ганул, додає товариш покійного Владислав Балінський.

Вбивство Ганула

Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о 10:30 ранку на проспекті Українських Героїв. Стрілець встиг піти з місця злочину. Перед другим пострілом з пістолета ТТ у підозрюваного заїло затвор, тому він дістав новий патрон та зробив контрольний. На місці події поліцейські знайшли гільзи і патрон калібру 7,62.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто розслідує справу щодо вбивства Ганула. А також про те, що за голову активіста обіцяли 10 тисяч доларів.