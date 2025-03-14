Навіщо вбили Ганула в Одесі

Труп Дем'яна Ганула. Фото: Одеська обласна прокуратура

Убивство Дем'яна Ганула — спроба Росії залякати одеситів. РФ і надалі буде активізувати своїх агентів та шукати "слабкі місця", аби розхитати ситуацію.

Про це повідомив кандидат політичних наук Олексій Буряченко в ефірі День.LIVE.

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Те, яким чином злочинець вбив одеського активіста Ганула, схоже на показовий акт залякування. Оскільки підозрюваний не поспішав втекти з місця події та навіть не намагався приховати своє обличчя. Політологи запевняють: РФ буде й надалі активізувати своїх агентів для вчинення інших терактів в Одесі.

"Це показовий злочин. Людина його вчинила, не приховуючись. Його можна розцінити як акт залякування місцевого населення, тим паче на фоні цього рішення ЄСПЧ", — каже Олексій Буряченко.

Прокуратура відкрила справу

Одеська обласна прокуратура відкрила справу за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України (замовне вбивство). За даними слідства, близько 10:30 в центрі Одеси невстановлена особа здійснила кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих поранень потерпілій помер на місці. Наразі тривають слідчо- оперативні заходи щодо розкриття злочину. Зокрема, аналізуються відеозаписи з камер спостереження в районі місця події та маршрути руху нападника.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, кому вигідно вбивство Дем'яна Ганула. А також про особистість ймовірного ліквідатора.