Кто вероятный убийца Ганула в Одессе

Выяснена личность вероятного убийцы Ганула в Одессе
Опубликовано новое фото мужчины, который является вероятным убийцей Демьяна Ганула. Однако полиция еще продолжает поиски злоумышленника.
Фото вероятного убийцы выложил общественный деятель Сергей Стерненко.
Вероятный убийца
Сообщается, что в январе вероятный убийца Демьяна Ганула оформил загранпаспорт. Поиски этого человека продолжаются, однако полиция уже задержала таксиста, который подвозил подозреваемого. Правоохранители сейчас устанавливают причастность водителя к делу.
"Вероятный убийца Демьяна Ганула: Кочу Сергей Васильевич 21.07.1972 г.р. В январе этого года он оформил себе паспорт для выезда за границу", — пишет Сергей Стерненко.
В соцсетях также распространяют информацию о том, что одесситы видели, как предполагаемый убийца сел в маршрутку № 208 и поехал по Сегедской улице в сторону Таирова.
Убийство Ганула
Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок успел уйти с места преступления. Перед вторым выстрелом из пистолета ТТ у подозреваемого заело затвор, поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный. На месте происшествия полицейские нашли гильзы и патрон калибра 7,62.
Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, кто расследует дело о его убийстве.
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