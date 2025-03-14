Кто вероятный убийца Ганула в Одессе

Место убийства. Фото: Новини.LIVE

Опубликовано новое фото мужчины, который является вероятным убийцей Демьяна Ганула. Однако полиция еще продолжает поиски злоумышленника.

Фото вероятного убийцы выложил общественный деятель Сергей Стерненко.

Читайте также:

Вероятный убийца

Сообщается, что в январе вероятный убийца Демьяна Ганула оформил загранпаспорт. Поиски этого человека продолжаются, однако полиция уже задержала таксиста, который подвозил подозреваемого. Правоохранители сейчас устанавливают причастность водителя к делу.

"Вероятный убийца Демьяна Ганула: Кочу Сергей Васильевич 21.07.1972 г.р. В январе этого года он оформил себе паспорт для выезда за границу", — пишет Сергей Стерненко.

Фото вероятного убийцы. Фото: Сергей Стерненко

В соцсетях также распространяют информацию о том, что одесситы видели, как предполагаемый убийца сел в маршрутку № 208 и поехал по Сегедской улице в сторону Таирова.

Убийство Ганула

Добавим, Демьяна Ганула убили сегодня в 10:30 утра на проспекте Украинских Героев. Стрелок успел уйти с места преступления. Перед вторым выстрелом из пистолета ТТ у подозреваемого заело затвор, поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный. На месте происшествия полицейские нашли гильзы и патрон калибра 7,62.

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, кто расследует дело о его убийстве.