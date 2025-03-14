Хто ймовірний убивця Ганула в Одесі

Місце убивства. Фото: Новини.LIVE

Опубліковано нове фото чоловіка, який є ймовірним вбивцею Дем'яна Ганула. Проте поліція ще продовжує пошуки зловмисника.

Фото ймовірного вбивці виклав громадський діяч Сергій Стерненко.

Читайте також:

Ймовірний вбивця

Повідомляється, що у січні ймовірний вбивця Дем'яна Ганула оформив закордонний паспорт. Пошуки цієї людини продовжуються, проте поліція вже затримала таксиста, який підвозив підозрюваного. Правоохоронці наразі встановлюють причетність водія до справи.

"Ймовірний вбивця Демʼяна Ганула: Кочу Сергій Васильович 21.07.1972 р.н. У січні цього року він оформив собі паспорт для виїзду за кордон", — пише Сергій Стерненко.

Фото ймовірного вбивці. Фото: Сергій Стерненко

У соцмережах також поширюють інформацію про те, що одесити бачили, як ймовірний вбивця сів у маршрутку № 208 та поїхав Сегедською вулицею у бік Таїрова.

Вбивство Ганула

Додамо, Дем'яна Ганула вбили сьогодні о 10:30 ранку на проспекті Українських Героїв. Стрілець встиг піти з місця злочину. Перед другим пострілом з пістолета ТТ у підозрюваного заїло затвор, тому він дістав новий патрон та зробив контрольний. На місці події поліцейські знайшли гільзи і патрон калібру 7,62.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, хто розслідує справу щодо його вбивства.