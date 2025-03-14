Убийство Демьяна Ганула

Одесский активист, Демьян Ганул. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 14 марта, в самом центре Одессы на проспекте Украинских Героев (бывший Александровский проспект). Около 10:30 неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему из огнестрельного оружия. После чего скрылся с места событий. Как позже выяснилось, убитым оказался одесский активист и волонтер Демьян Ганул.

Журналисты Новости.LIVE собрали информацию, об активисте, кем он был и чем запомнился.

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Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул — украинский общественный активист, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Мужчина был основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", принимал активное участие в Революции Достоинства и противостоянии пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года.

Демьян родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. В 2014-2016 годах возглавлял силовой блок Правого сектора в Одессе, а затем сосредоточился на общественной деятельности.

Мужчина известен борьбой с незаконными застройками, усилиями по возвращению Летнего театра Одесской общине и инициативами по декоммунизации. Активно поддержкой Вооруженных сил Украины как волонтер.

Борьба с советским наследием и пророссийскими силами

Ганул выступал инициатором сноса советских памятников.

Март 2022 года — в селе Фонтанка Одесской области при его участии смонтирован памятник чекистам.

селе Фонтанка Одесской области при его участии смонтирован памятник чекистам. Июль 2022 года — создал петицию о демонтаже памятника Суворова в Одессе. При недостаточном количестве подписей инициатива вызвала общественный резонанс. По итогам власти приняли решение о демонтаже, который состоялся 29 декабря 2022 года.

В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "русские едут домой".

Нападения на активиста

Из-за активной деятельности Демьян неоднократно стал мишенью нападений:

2020 год — его автомобиль BMW X5 подожгли на СТО.

автомобиль BMW X5 подожгли на СТО. 2020 год — неизвестные обстреляли его авто возле села Визирка, заставив активиста отстреливаться из травматического оружия. Также машину разбили битами.

обстреляли его авто возле села Визирка, заставив активиста отстреливаться из травматического оружия. Также машину разбили битами. 4 мая 2023 года — Ганула жестоко избили неизвестные в воинской части в Одессе. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция открыла уголовное производство, а военное командование инициировало служебное расследование из-за возможной причастности военных к нападению.

Ранее мы писали, что появились первые фото вероятного убийцы Ганула. А также, о том для расследования убийство в Одессу едут следователи из Киева.