Убийство Демьяна Ганула

Активист Демьян Ганул кто он и чем запомнился в Одессе
Сегодня, 14 марта, в самом центре Одессы на проспекте Украинских Героев (бывший Александровский проспект). Около 10:30 неизвестный мужчина открыл огонь по прохожему из огнестрельного оружия. После чего скрылся с места событий. Как позже выяснилось, убитым оказался одесский активист и волонтер Демьян Ганул.
Журналисты Новости.LIVE собрали информацию, об активисте, кем он был и чем запомнился.
Кто такой Демьян Ганул
Демьян Ганул — украинский общественный активист, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Мужчина был основателем и руководителем ОО "Уличный фронт", принимал активное участие в Революции Достоинства и противостоянии пророссийским силам в Одессе 2 мая 2014 года.
Демьян родился 6 октября 1993 года в селе Новоселица Кировоградской области. В 2014-2016 годах возглавлял силовой блок Правого сектора в Одессе, а затем сосредоточился на общественной деятельности.
Мужчина известен борьбой с незаконными застройками, усилиями по возвращению Летнего театра Одесской общине и инициативами по декоммунизации. Активно поддержкой Вооруженных сил Украины как волонтер.
Борьба с советским наследием и пророссийскими силами
Ганул выступал инициатором сноса советских памятников.
- Март 2022 года — в селе Фонтанка Одесской области при его участии смонтирован памятник чекистам.
- Июль 2022 года — создал петицию о демонтаже памятника Суворова в Одессе. При недостаточном количестве подписей инициатива вызвала общественный резонанс. По итогам власти приняли решение о демонтаже, который состоялся 29 декабря 2022 года.
В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "русские едут домой".
Нападения на активиста
Из-за активной деятельности Демьян неоднократно стал мишенью нападений:
- 2020 год — его автомобиль BMW X5 подожгли на СТО.
- 2020 год — неизвестные обстреляли его авто возле села Визирка, заставив активиста отстреливаться из травматического оружия. Также машину разбили битами.
- 4 мая 2023 года — Ганула жестоко избили неизвестные в воинской части в Одессе. Инцидент вызвал широкий резонанс, полиция открыла уголовное производство, а военное командование инициировало служебное расследование из-за возможной причастности военных к нападению.
Ранее мы писали, что появились первые фото вероятного убийцы Ганула. А также, о том для расследования убийство в Одессу едут следователи из Киева.
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