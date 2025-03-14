Вбивство Дем'яна Ганула

Одеський активіст, Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 березня, у самому центрі Одеси на проспекті Українських Героїв (колишній Олександрівський проспект), близько 10:30 невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому з вогнепальної зброї. Після чого втік з місця подій. Як пізніше з'ясувалося, вбитим виявився одеський активіст і волонтер Дем'ян Ганул.

Журналісти Новини.LIVE зібрали інформацію, про активіста, ким він був та чим запам'ятався.

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Хто такий Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул — український громадський активіст, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник. Чоловік був засновником і керівником ГО "Вуличний фронт", брав активну участь у Революції Гідності та протистоянні проросійським силам в Одесі 2 травня 2014 року.

Дем'ян народився 6 жовтня 1993 року в селі Новоселиця Кіровоградської області. У 2014-2016 роках очолював силовий блок Правого сектору в Одесі, а згодом зосередився на громадській діяльності.

Чоловік відомий боротьбою з незаконними забудовами, зусиллями щодо повернення Літнього театру Одеської громади та ініціативами з декомунізації, активною підтримкою Збройних сил України як волонтер.

Боротьба з радянською спадщиною та проросійськими силами

Ганул виступав ініціатором знесення радянських пам'ятників.

Березень 2022 року — у селі Фонтанка Одеської області за його участю змонтовано пам’ятник чекістам.

у селі Фонтанка Одеської області за його участю змонтовано пам’ятник чекістам. Липень 2022 року — створив петицію про демонтаж пам'ятника Суворова в Одесі. При недостатній кількості підписів ініціатива спричинила суспільний резонанс. За підсумками влада ухвалила рішення про демонтаж, який відбувся 29 грудня 2022 року.

У листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому".

Напади на активіста

Через активну діяльність Дем'ян неодноразово став мішенню нападів:

2020 рік — його автомобіль BMW X5 підпалили на СТО.

його автомобіль BMW X5 підпалили на СТО. 2020 рік — невідомі обстріляли його авто біля села Визирка, змусивши активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також машину розбили бітами.

невідомі обстріляли його авто біля села Визирка, змусивши активіста відстрілюватися з травматичної зброї. Також машину розбили бітами. 4 травня 2023 року — Ганула жорстоко побили невідомі у військовій частині в Одесі. Інцидент викликав широкий резонанс, поліція відкрила кримінальне провадження, а військове командування ініціювало службове розслідування через можливу причетність військових до нападу.

Раніше ми писали, що з'явилися перші фото ймовірного вбивці Ганула. А також, про те для розслідування вбивство до Одеси їдуть слідчі з Києва.