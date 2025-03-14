Ігор Клименко відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі

Мертвий Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підтвердив інформацію про вбивство активіста Дем’яна Ганула в Одесі. Також додав, що справою будуть займатися кращі працівники правоохоронних органів.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у соцмережі.

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Подробиці справи

На місце події вирушила слідчо-оперативна група з центрального апарату Нацполіції на чолі з Іваном Вигівським. Голова МВС взяв справу під свій контроль та додав, що інформація щодо того, що стрілець був у військовій формі не відповідає дійсності. На цей момент правоохоронці розслідують обставини події та активно працюють над пошуком зловмисників.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання", — повідомив Ігор Клименко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вбивство Фаріон. А також про чоловіка, який спалив співмешканку.