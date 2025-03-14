Убили мужчину в Одессе

Полицейские на месте преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе в Приморском районе застрелили мужчину — очевидцы видели, как пострадавший убегал и в него дважды выстрелили. По данным СМИ, пострадавший может быть активистом Демьяном Ганулом.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Мужчину среднего возраста застрелили на проспекте Украинских Героев около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. По данным одесского нардепа Алексея Гончаренко, погибший — известный активист Демьян Ганул.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

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