Убили мужчину в Одессе

В центре Одессы произошла стрельба — по данным СМИ убили Ганула
В Одессе в Приморском районе застрелили мужчину — очевидцы видели, как пострадавший убегал и в него дважды выстрелили. По данным СМИ, пострадавший может быть активистом Демьяном Ганулом.
Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Убийство в Одессе
Мужчину среднего возраста застрелили на проспекте Украинских Героев около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. По данным одесского нардепа Алексея Гончаренко, погибший — известный активист Демьян Ганул.
Напомним, недавно мы писали о попытке теракта в Николаеве. А также о задержании студентки, которая его пыталась совершить.
Читайте Новини.LIVE!