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В центре Одессы произошла стрельба — по данным СМИ убили Ганула

14 марта 2025 11:26
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Убили мужчину в Одессе
Полицейские на месте преступления. Фото: ГУНП в Одесской области
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе в Приморском районе застрелили мужчину — очевидцы видели, как пострадавший убегал и в него дважды выстрелили. По данным СМИ, пострадавший может быть активистом Демьяном Ганулом.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Мужчину среднего возраста застрелили на проспекте Украинских Героев около 10:30. Стрелок с места преступления скрылся. Все обстоятельства совершенного сейчас устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. По данным одесского нардепа Алексея Гончаренко, погибший — известный активист Демьян Ганул.

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Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о попытке теракта в Николаеве. А также о задержании студентки, которая его пыталась совершить.

Одесса убийство стрельба Криминал Новости Одессы
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