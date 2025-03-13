В Николаеве предупредили двойной теракт

В Николаеве готовился двойной теракт — кого планировали взорвать
СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила двойной теракт в жилом массиве Николаева. Женщине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Подробности дела
По данным следствия 33-летняя женщина должна была установить самодельное взрывное устройство под капотом припаркованного во дворе авто и дистанционно взорвать его. После прибытия на место правоохранителей, медиков и должно было взорваться второе устройство, начиненное гайками. Его планировали установить на дереве по соседству. Таким образом, российские спецслужбы по инструкции которых готовился теракт, планировали убить и тяжело ранить максимальное количество людей. Контрразведчики заблаговременно разоблачили подозреваемую, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить устройство под авто в комендантский час. Задержанной оказалась жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года завербовали через соцсети.
Какое наказание грозит
Женщину подозревают по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, недавно мы писали о споре, который перерос в убийство. А также о теракте в Ивано-Франковске.
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