В Николаеве предупредили двойной теракт

Подозреваемая и СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила двойной теракт в жилом массиве Николаева. Женщине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Подробности дела

По данным следствия 33-летняя женщина должна была установить самодельное взрывное устройство под капотом припаркованного во дворе авто и дистанционно взорвать его. После прибытия на место правоохранителей, медиков и должно было взорваться второе устройство, начиненное гайками. Его планировали установить на дереве по соседству. Таким образом, российские спецслужбы по инструкции которых готовился теракт, планировали убить и тяжело ранить максимальное количество людей. Контрразведчики заблаговременно разоблачили подозреваемую, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали "на горячем", когда она пыталась заложить устройство под авто в комендантский час. Задержанной оказалась жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года завербовали через соцсети.

Изъятая взрывчатка. Фото: Служба безопасности Украины

Изъятая взрывчатка. Фото: Служба безопасности Украины

Какое наказание грозит

Женщину подозревают по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта). Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о споре, который перерос в убийство. А также о теракте в Ивано-Франковске.