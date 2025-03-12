Житель Одещини убив товариша по чарці після застілля - що загрожує

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Одеського району після хмільного застілля сильно побив свого товариша по чарці, проте тілесні ушкодження виявились несумісними з життям. Фігурант намагався переховати тіло, проте правоохоронці його викрили.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Правоохоронці встановили, що 54-річний потерпілий разом із 31-річним односельцем відпочивали у спільного знайомого. Під час хмільного застілля господар виявив, що з його гаманця зникли гроші. Між гостями виник словесний конфлікт через те, що один почав звинувачувати другого у крадіжці. Перепалка переросла в бійку, яку власник приміщення припинив, вигнавши гостей з оселі. Проте вони продовжили з’ясовувати стосунки на подвір’ї. Молодший за віком чоловік нещадно побив старшого руками та ногами, виштовхав на вулицю і пішов геть. А вранці, усвідомивши наслідки своїх дій, повернувся до місця скоєння злочину з візком і перевіз тіло товариша на безлюдну вулицю. Поліцейські розшукали фігуранта, а той зізнався у скоєному.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про морпіха, якого судили за коноплю та гранату. А також про знущання з 14-річной дівчинки, яка збирала горішки.