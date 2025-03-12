Житель Одесской области убил собутыльника после застолья - что грозит

Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Одесского района после хмельного застолья сильно избил своего собутыльника, однако телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Фигурант пытался перепрятать тело, однако правоохранители его разоблачили.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Правоохранители установили, что 54-летний потерпевший вместе с 31-летним односельчанином отдыхали у общего знакомого. Во время хмельного застолья хозяин обнаружил, что из его кошелька исчезли деньги. Между гостями возник словесный конфликт из-за того, что один начал обвинять другого в краже. Перепалка переросла в драку, которую владелец помещения прекратил, выгнав гостей из дома. Однако они продолжили выяснять отношения во дворе. Младший по возрасту мужчина беспощадно избил старшего руками и ногами, вытолкал на улицу и ушел. А утром, осознав последствия своих действий, вернулся к месту совершения преступления с тележкой и перевез тело товарища на безлюдную улицу. Полицейские разыскали фигуранта, а тот признался в содеянном.

Какое наказание грозит

Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о морпехе, которого судили за коноплю и гранату. А также об издевательствах над 14-летней девочкой, которая собирала орешки.