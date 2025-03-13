В Миколаєві попередили подвійний теракт

Підозрювана та СБУ. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала подвійний теракт у житловому масиві Миколаєва. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства 33-річна жінка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом припаркованого у дворі авто і дистанційно підірвати його. Після прибуття на місце правоохоронців, медиків і мав вибухнути другий пристрій, начинений гайками. Його планували встановити на дереві по сусідству. Таким чином, російські спецслужби за інструкцією яких готувався теракт, планували вбити і важко поранити максимальну кількість людей. Контррозвідники завчасно викрили підозрювану, поетапно задокументували її злочини та затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти пристрій під авто у комендантську годину. Затриманою виявилася мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року завербували через соцмережі.

Вилучена вибухівка. Фото: Служба безпеки України

Вилучена вибухівка. Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує

Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суперечку, яка переросла у вбивство. А також про теракт в Івано-Франківську.