Вбили чоловіка в Одесі

Поліцейські на місці злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі у Приморському районі застрелили чоловіка — очевидці бачили, як потерпілий тікав і в нього двічі вистрілили. За даними ЗМІ, потерпілий може бути активістом Дем'яном Ганулом.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Чоловіка середнього віку застрелили на проспекті Українських Героїв близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. За даними одеського нардепа Олексія Гончаренка, загиблий — відомий активіст Дем'ян Ганул.

Пост Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу теракту в Миколаєві, а також про затримання студентки, яка його намагалася зробити.