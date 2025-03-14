Вбили чоловіка в Одесі

У центрі Одеси стрілянина — за даними ЗМІ, вбили активіста Ганула
В Одесі у Приморському районі застрелили чоловіка — очевидці бачили, як потерпілий тікав і в нього двічі вистрілили. За даними ЗМІ, потерпілий може бути активістом Дем'яном Ганулом.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Вбивство в Одесі
Чоловіка середнього віку застрелили на проспекті Українських Героїв близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. За даними одеського нардепа Олексія Гончаренка, загиблий — відомий активіст Дем'ян Ганул.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про спробу теракту в Миколаєві, а також про затримання студентки, яка його намагалася зробити.
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