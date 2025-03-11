Глава Николаевщины предложил бросать ФСБ на деньги

Полицейские заполняют протокол. Фото иллюстративное: Регіонлаьний сервисный центр МВД

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прокомментировал задержание студентки, которая пыталась взорвать здание полиции. Он посоветовал молодежи кидать спецслужбы РФ на деньги.

Об этом сообщил Виталий Ким.

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Виталий Ким сказал всем желающим легко заработать деньги таким образом, что за задание от ФСБ они ничего не получат. Глава Николаевщины посоветовал в случае контакта с вражескими спецслужбами просить предоплату. А потом — ничего не выполнять, пойти в СБУ и все там рассказать.

"Обещали хорошие легкие деньги. В результате денег нет и не планировалось, хотели ее взорвать вместе с этим пакетом. Жива, но жизнь опорочена. Я предлагаю, берите средства вперед, потом говорите спецслужбам нашим СБУ и просто ничего не выполняйте. Так деньги будут у вас, вы будете живы и на свободе",— сказал Виталий Ким.

Попытка теракта на Николаевщине

По данным следствия, совершить преступление за деньги студентке из Николаевской области предложили в одном из мессенджеров. Согласно предоставленному ей алгоритму, девушка должна была забрать из названного врагом места взрывное устройство и оставить его возле административного здания полиции, после чего связаться с заказчиком. Как только фигурантка оставила пакет в указанном месте и сообщила куратору о выполненной "работе", тот пытался активировать устройство с помощью вызова на мобильный телефон. Однако трагедию удалось предотвратить — женщину задержали. По данным правоохранителей, вероятно, девушка также стала бы жертвой подрыва.

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