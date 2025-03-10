Убийство пенсионера в Одесской области — задержали подозреваемого

Подозреваемый с полицией. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Подольского района Одесской области нанес многочисленные ножевые ранения 66-летнему пенсионеру. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Староста одного из сел Савранской громады сообщил в полицию о том, что 66-летний местный житель длительное время не выходит из дома. Прибыв по указанному им адресу, следственно-оперативная группа обнаружила в доме хозяина с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Тело следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Вскоре правоохранители установили личность правонарушителя, которым оказался 28-летний житель Саврани. По данным следствия, в конце февраля подозреваемый приходил к потерпевшему. Во время разговора хозяин якобы оскорбил гостя, и последний несколько раз ударил его ножом. Перед побегом злоумышленник бросил в печь орудие убийства, где его обнаружили и направили на экспертизу.

Какое наказание грозит

Фигурант находится под стражей, его подозревают по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). За это преступление правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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