В карьере в Одесской области нашли застреленного подростка

Полицейская оформляет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области полицейские расследуют гибель подростка, которого нашли мертвым с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что трагедия произошла во время неосторожного обращения с оружием. Сейчас продолжаются следственные действия.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

В Одесской области застрелили подростка

По данным полиции, в ночь на 8 марта 2025 года жительница одного из сел Подольской громады сообщила о гибели 16-летнего юноши. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила тело подростка с огнестрельным ранением грудной клетки.

По предварительной информации, двое местных ребят в тот вечер отправились в карьер, чтобы пострелять из ружья. Во время фотографирования, юноша, который позировал с ружьем, случайно нажал на курок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб.

Убийство по неосторожности

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Также назначен ряд экспертиз, в частности относительно происхождения оружия.

Правоохранители отмечают важность родительского контроля и напоминают: оружие и взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщать в полицию или ГСЧС.

Напомним, в Одессе разоблачили чиновницу, которая не задекларировала недвижимость, корпоративные права и крупные суммы средств. Также мы показывали эксклюзивные кадры последствий ночного обстрела Одессы.