Атака РФ по Одесі — наслідки удару, ексклюзивні кадри

Зруйнований автомобіль та ангар. Фото: Новини.LIVE

Минулої ночі Одеса знову зазнала масованого удару російськими дронами-камікадзе. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, зруйновані промислові будівлі та житлові будинки, постраждала критична інфраструктура.

Кореспонденти Новини.LIVE побували на місці подій та поспілкувалися з очевидцями.

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"Приліт — усе сиплеться": одеситка про пережите

Каріна, мешканка одного з постраждалих будинків, розповідає, що в момент вибуху перебувала вдома. Від ударної хвилі повибивало вікна, знесло дах, а мешканці верхніх поверхів залишилися без дверей.

"Я відчиняю двері — і тут усе сиплеться, чорний вихід вилітає, пилюка стовпом. Було дуже страшно, особливо від криків і плачу людей. Вибухи тривали — один за одним. Ми вже звикли до атак, але кожного разу страшно. Даху у нас більше немає — не знаємо, як тепер будемо. Сподіваємося на допомогу", — поділилася Каріна.

Одеситка Каріна. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований ангар. Фото: Новини.LIVE

Все, що залишилось від будівлі в Одесі після атаки російських дронів. Фото: Новини.LIVE

"Я молилася і рахувала вибухи..."

Людмила, інша мешканка Одеси, каже, що спочатку поряд почули гудіння дронів — потім вибухи. Після першого удару вимкнулось світло і зник газ. Жінка зізнається, що було дуже страшно, а після інфаркту їй особливо важко переживати подібні атаки.

"Я нарахувала 12 вибухів. Спочатку гули шахеди — одразу вибух, знову гул — і знову вибух. Нікуди бігти, укриття далеко. Світло одразу зникло, газ також вимкнувся. Я сиділа під дверима, притулилася і молилася", — розповіла Людмила.

Одеситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена кімната в будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Одесу

За словами речниці ДСНС, вчора внаслідок удару загорівся ангар із сільськогосподарською технікою, пошкоджені десятки одиниць транспорту, будівля СТО, сонячні панелі та чотириповерхова промислова будівля. Під вогнем опинилися адміністративні об'єкти та автозаправна станція. Гасіння пожеж ускладнювалося повторною повітряною тривогою.

"Разом із рятувальниками працювали пожежні підрозділи Національної гвардії, добровольці та рятувальники міської ради. Через повторні тривоги доводилося переривати гасіння, що ускладнювало ситуацію. Втім, наразі усе під контролем. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає", — повідомила речниця ДСНС.

Речниця ДСНС. Фото: скриншот

Знищені автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Скільки будинків постраждало

За даними одеської мерії, у місті після чергової атаки зафіксовано пошкодження декількох будинків, вибито близько 100 вікон. На місці працюють аварійні та комунальні служби. В роботах залучено 30 працівників КП ЖКС "Пересипський", 10 — КП ЖКС "Північний", 8 одиниць техніки та 17 спеціалістів КП "Міські дороги".

Зруйнованні складські приміщення. Фото: Новини.LIVE

Також на місці ліквідації наслідків ворожої атаки працює міський оперативний штаб. Співробітники райадміністрації приймають заяви на отримання матеріальної допомоги за програмою "Незламна Одеса" та надають консультації щодо пакета документів для оформлення компенсації в межах програми єВідновлення.

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою до оперативного штабу або телефонувати до Пересипської районної адміністрації: (048) 750-24-21.

Нагадаємо, ми писали, що останніми тижнями росіяни почали завдавати ударів по менших об'єктах енергосистеми Одеси. Також повідомляли про споряджений ракетоносій на чергуванні у Чорному морі.