Атака РФ по Одессе - последствия удара, эксклюзивные кадры

Разрушенный автомобиль и ангар. Фото: Новини.LIVE

Прошлой ночью Одесса снова подверглась массированному удару российскими дронами-камикадзе. В результате атаки вспыхнули пожары, разрушены промышленные здания и жилые дома, пострадала критическая инфраструктура.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали на месте событий и пообщались с очевидцами.

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Карина, жительница одного из пострадавших домов, рассказывает, что в момент взрыва находилась дома. От ударной волны повыбивало окна, снесло крышу, а жители верхних этажей остались без дверей.

"Я открываю дверь — и тут все сыплется, черный выход вылетает, пыль столбом. Было очень страшно, особенно от криков и плача людей. Взрывы продолжались — один за другим. Мы уже привыкли к атакам, но каждый раз страшно. Крыши у нас больше нет — не знаем, как теперь будем. Надеемся на помощь", — поделилась Карина.

Одесситка Карина. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный ангар. Фото: Новини.LIVE

Все что осталось от здания в Одессе после атаки российских дронов. Фото: Новини.LIVE

"Я молилась и считала взрывы..."

Людмила, другая жительница Одессы, говорит, что сначала рядом услышали гудение дронов — потом взрывы. После первого удара выключился свет и исчез газ. Женщина признается, что было очень страшно, а после инфаркта ей особенно трудно переживать подобные атаки.

"Я насчитала 12 взрывов. Сначала гудели шахеды — сразу взрыв, снова гул — и снова взрыв. Некуда бежать, укрытие далеко. Свет сразу исчез, газ также выключился. Я сидела под дверью, прислонилась и молилась", — рассказала Людмила.

Одесситка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная комната в доме. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Одессу

По словам пресс-секретаря ГСЧС, вчера в результате удара загорелся ангар с сельскохозяйственной техникой, повреждены десятки единиц транспорта, здание СТО, солнечные панели и четырехэтажное промышленное здание. Под огнем оказались административные объекты и автозаправочная станция. Тушение пожаров осложнялось повторной воздушной тревогой.

"Вместе со спасателями работали пожарные подразделения Национальной гвардии, добровольцы и спасатели городского совета. Из-за повторных тревог приходилось прерывать тушение, что усложняло ситуацию. Впрочем, сейчас все под контролем. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — сообщила пресс-секретарь ГСЧС.

Пресс-секретарь ГСЧС. Фото: скриншот

Уничтоженные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Сколько домов пострадало

По данным одесской мэрии, в городе после очередной атаки зафиксированы повреждения нескольких домов, выбито около 100 окон. На месте работают аварийные и коммунальные службы. В работах задействованы 30 работников КП ЖКС "Пересыпский", 10 — КП ЖКС "Северный", 8 единиц техники и 17 специалистов КП "Городские дороги".

Разрушенные складские помещения. Фото: Новини.LIVE

Также на месте ликвидации последствий вражеской атаки работает городской оперативный штаб. Сотрудники райадминистрации принимают заявления на получение материальной помощи по программе "Незламна Одеса" и предоставляют консультации по пакету документов для оформления компенсации в рамках программы еВідновлення.

Жители пострадавших домов могут обращаться за помощью в оперативный штаб или звонить в Пересыпскую районную администрацию: (048) 750-24-21.

Напомним, мы писали, что в последние недели россияне начали наносить удары по меньшим объектам энергосистемы Одессы. Также сообщали о снаряженном ракетоносителе на дежурстве в Черном море.