Росія змінила тактику атак на енергосистему Одеси

Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Останніми тижнями росіяни почали завдавати ударів по менших об'єктах енергосистеми Одеси. Це спричинило перебої з електро- та теплопостачанням. Фахівці пояснюють, чому окупанти змінили підхід до атак та яких наслідків це може завдати.

Про це 7 березня в етері Вечір.LIVE повідомив голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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Росія змінила тактику ударів

Він пояснює, що раніше окупанти били по трьох потужних підстанціях "Укренерго". Однак, після кількох атак компанія створила ефективний пасивний захист, що зменшило вплив ударів.

"Ми бачимо, що останній удар не призвів до серйозних наслідків. Ворог зрозумів, що ці станції стали менш вразливими, і почав бити по менших об'єктах — підстанціях обленерго", — зазначив Ігнатьєв.

Які наслідки для Одеси

За його словами, атаки на менш захищені вузли вже спричинили перебої з теплопостачанням. Так, під час останніх морозів ворог вдарив по підстанції, що забезпечувала живленням насосну групу ТЕЦ, і частина Одеси залишилася без тепла.

"Мерія ухвалила рішення спустити теплоносій із мереж, щоб зберегти систему та запобігти аваріям у багатоповерхівках", — пояснив експерт.

За словами Ігнатьєва, ворог аналізує слабкі місця української енергосистеми та пристосовує удари відповідно до найвразливіших точок. Це означає, що загроза для об'єктів критичної інфраструктури залишається високою, і енергетики готуються до нових викликів.

Нагадаємо, ввечері росіяни атакували Одесу безпілотниками та пошкодили об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Також російські окупанти вбили щонайменше 11 людей на Донеччині.