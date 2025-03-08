Россия изменила тактику атак на энергосистему Одессы

Разрушенная подстанция. фото иллюстративное: ДТЭК

В последние недели россияне начали наносить удары по меньшим объектам энергосистемы Одессы. Это повлекло перебои с электро- и теплоснабжением. Специалисты объясняют, почему оккупанты изменили подход к атакам и какие последствия это может нанести.

Об этом 7 марта в эфире Вечір.LIVE сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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Он объясняет, что ранее оккупанты били по трем мощным подстанциям "Укрэнерго". Однако, после нескольких атак компания создала эффективную пассивную защиту, что уменьшило влияние ударов.

"Мы видим, что последний удар не привел к серьезным последствиям. Враг понял, что эти станции стали менее уязвимыми, и начал бить по меньшим объектам — подстанциям облэнерго", — отметил Игнатьев.

Какие последствия для Одессы

По его словам, атаки на менее защищенные узлы уже вызвали перебои с теплоснабжением. Так, во время последних морозов враг ударил по подстанции, обеспечивавшей питанием насосную группу ТЭЦ, и часть Одессы осталась без тепла.

"Мэрия приняла решение спустить теплоноситель из сетей, чтобы сохранить систему и предотвратить аварии в многоэтажках", — пояснил эксперт.

По словам Игнатьева, враг анализирует слабые места украинской энергосистемы и приспосабливает удары в соответствии с наиболее уязвимыми точками. Это означает, что угроза для объектов критической инфраструктуры остается высокой, и энергетики готовятся к новым вызовам.

Напомним, вечером россияне атаковали Одессу беспилотниками и повредили объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Также российские оккупанты убили по меньшей мере 11 человек в Донецкой области.