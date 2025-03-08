Росія атакувала Одесу дронами: розпочато розслідування

Пожежа в будівлі, у яку влучив дрон. Фото: Одеська прокуратура

Вчора ввечері росіяни атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Через атаку частина міста залишилася без електропостачання. Правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Правоохоронець на місці влучання дрона. Фото: Одеська прокуратура

Атака на Одесу: подробиці

За даними слідства, 7 березня у вечірній час російські війська атакували Одесу та район ударними безпілотниками, попередньо, Shahed-136. Під удар потрапили енергетичні та цивільні об'єкти міста.

Пожежа у чотирьохповерховій будівлі. Фото: Одеська прокуратура

Що відомо про наслідки удару

У прокуратурі повідомили, що знищено чи частково пошкоджено ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхова будівля промислового підприємства, АЗС, автомагазин, СТО та автосалон. Окрім цього щонайменше 8 автомобілів теж будо знищено.

Знищений ангар. Фото: Одеська прокуратура

Пошкоджена АЗС. Фото: Одеська прокуратура

Люди залишилися без електроенергії

Наразі, за даними прокуратури через атаку без електропостачання залишилися близько 1,5 тисячі місцевих мешканців. На місці ударів працюють прокурори та слідчі СБУ, документуючи наслідки атаки. Повний перелік руйнувань уточнюється.

Вирва від влучання дрона. Фото: Одеська прокуратура

Нагадаємо, російські окупанти вбили щонайменше 11 людей на Донеччині. Також ми писали, що у ніч проти 8 березня росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками.