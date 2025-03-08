Россия атаковала Одессу дронами: начато расследование

Пожар в здании, в которое попал дрон. Фото: Одесская прокуратура

Вчера вечером россияне атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. Из-за атаки часть города осталась без электроснабжения. Правоохранители начали расследование военного преступления.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Правоохранитель на месте попадания дрона. Фото: Одесская прокуратура

Атака на Одессу: подробности

По данным следствия, 7 марта в вечернее время российские войска атаковали Одессу и район ударными беспилотниками, предварительно, Shahed-136. Под удар попали энергетические и гражданские объекты города.

Пожар в четырехэтажном здании. Фото: Одесская прокуратура

Что известно о последствиях удара

В прокуратуре сообщили, что уничтожен или частично поврежден ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, АЗС, автомагазин, СТО и автосалон. Кроме этого по меньшей мере 8 автомобилей тоже были уничтожены.

Уничтожен ангар. Фото: Одесская прокуратура

Поврежденная АЗС. Фото: Одесская прокуратура

Люди остались без электроэнергии

Сейчас, по данным прокуратуры из-за атаки без электроснабжения остались около 1,5 тысячи местных жителей. На месте ударов работают прокуроры и следователи СБУ, документируя последствия атаки. Полный перечень разрушений уточняется.

Воронка от попадания дрона. Фото: Одесская прокуратура

Напомним, российские оккупанты убили по меньшей мере 11 человек в Донецкой области. Также мы писали, что в ночь на 8 марта россияне атаковали Запорожье беспилотниками.