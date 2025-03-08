Росія тримає ракетоносій у Чорному морі: загроза ударів

Підводний човен РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ворог продовжує загрожувати Україні з моря, зберігаючи присутність ракетоносіїв у Чорному та Середземному морях. Наразі ситуація залишається напруженою, а ризик ракетних атак з моря — високим. Окрім цього, Росія порушує міжнародні норми безпеки судноплавства.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ​​​​​​

Скільки кораблів на чергуванні

Російські війська продовжують утримувати у Чорному морі ракетоносний корабель із потенційним залпом до 4 крилатих ракет "Калібр". Це означає збереження загрози ракетних ударів по території України.

В Азовському морі ворожих кораблів наразі немає, що свідчить про зниження активності окупантів у цьому регіоні.

У Середземному морі ситуація напружена: там перебувають 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів". Їхній загальний залп може сягати до 26 ракет, що становить серйозну небезпеку для українських міст.

Рух Керченською протокою

Крім того, протягом доби Керченською протокою в інтересах РФ пройшло 1 судно, яке не продовжило рух до Босфору. В Азовське море жодне судно не заходило.

У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію SOLAS (1974), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює загрозу безпеці мореплавства та ускладнює моніторинг ситуації у регіоні.

Нагадаємо, в Одесі через атаку російськими безпілотниками знищено чи частково пошкоджено ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхова будівля промислового підприємства, АЗС, автомагазин, СТО та автосалон. Також ми писали, що загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією Іскандер-К, а також 145 ударними безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами.