Россия держит ракетоноситель в Черном море: угроза ударов

Подводная лодка РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Враг продолжает угрожать Украине с моря, сохраняя присутствие ракетоносителей в Черном и Средиземном морях. Сейчас ситуация остается напряженной, а риск ракетных атак с моря - высоким. Кроме этого, Россия нарушает международные нормы безопасности судоходства.

Об этом в субботу, 8 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

Российские войска продолжают удерживать в Черном море ракетоносный корабль с потенциальным залпом до 4 крылатых ракет "Калибр". Это означает сохранение угрозы ракетных ударов по территории Украины.

В Азовском море вражеских кораблей пока нет, что свидетельствует о снижении активности оккупантов в этом регионе.

В Средиземном море ситуация напряженная: там находятся 4 российских корабля, из которых 3 являются носителями "Калибров". Их общий залп может достигать до 26 ракет, что представляет серьезную опасность для украинских городов.

Движение по Керченскому проливу

Кроме того, в течение суток Керченским проливом в интересах РФ прошло 1 судно, которое не продолжило движение в Босфор. В Азовское море ни одно судно не заходило.

В ВМС отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию SOLAS (1974), выключая системы автоматической идентификации судов. Это создает угрозу безопасности мореплавания и затрудняет мониторинг ситуации в регионе.

Напомним, в Одессе из-за атаки российскими беспилотниками уничтожен или частично поврежден ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, АЗС, автомагазин, СТО и автосалон. Также мы писали, что захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и одной Искандер-К, а также 145 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами.