В кар'єрі на Одещині знайшли застреленого підлітка

Поліцейська оформлює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині поліцейські розслідують загибель підлітка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що трагедія сталася під час необережного поводження зі зброєю. Наразі тривають слідчі дії.

Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За даними поліції, у ніч на 8 березня 2025 року мешканка одного з сіл Подільської громади повідомила про загибель 16-річного юнака. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, виявила тіло підлітка з вогнепальним пораненням грудної клітки.

За попередньою інформацією, двоє місцевих хлопців того вечора вирушили до кар’єру, щоб постріляти з рушниці. Під час фотографування, юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Вбивство через необережність

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Також призначено низку експертиз, зокрема щодо походження зброї.

Правоохоронці наголошують на важливості батьківського контролю та нагадують: зброя та вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. У разі їх виявлення необхідно негайно повідомляти поліцію або ДСНС.

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