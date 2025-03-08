В кар'єрі на Одещині знайшли застреленого підлітка

Трагедія на Одещині — підліток загинув від пострілу
На Одещині поліцейські розслідують загибель підлітка, якого знайшли мертвим із вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що трагедія сталася під час необережного поводження зі зброєю. Наразі тривають слідчі дії.
Про це у суботу, 8 березня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
На Одещині застрілили підлітка
За даними поліції, у ніч на 8 березня 2025 року мешканка одного з сіл Подільської громади повідомила про загибель 16-річного юнака. Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, виявила тіло підлітка з вогнепальним пораненням грудної клітки.
За попередньою інформацією, двоє місцевих хлопців того вечора вирушили до кар’єру, щоб постріляти з рушниці. Під час фотографування, юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.
Вбивство через необережність
Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність). Також призначено низку експертиз, зокрема щодо походження зброї.
Правоохоронці наголошують на важливості батьківського контролю та нагадують: зброя та вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. У разі їх виявлення необхідно негайно повідомляти поліцію або ДСНС.
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