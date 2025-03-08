В Одесі чиновниця "забула" не задекларувати 5 млн грн та нерухомість

Жінка рахує євро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі викрили чиновницю, яка не задекларувала значні активи. Йдеться про нерухомість, корпоративні права та великі суми коштів. Після перевірки вона подала виправлену декларацію, але питання щодо походження статків залишаються відкритими.

Про це повідомили у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) після перевірки декларації посадовиці за 2023 рік.

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Олени Пригункова. Фото: Пригункова/facebook

Приховала мільйони в декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило результати перевірки декларації Олени Пригункової, начальниці відділу бухгалтерського обліку управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя. З’ясувалося, що чиновниця не задекларувала майже 5 млн грн, а також приховала низку об’єктів нерухомості та фінансових активів.

Що саме не вказала Пригункова в декларації

Вісім земельних ділянок — шість у Миколаївській та дві в Одеській областях

Квартиру в Крижанівці (майже 50 м²)

Подаровану синові та доньці квартиру в Одесі (75 м²)

Автомобіль Land Rover вартістю 300 тис. грн

Частку в компаніях ТОВ "Техінвесттрейд" та ФГ "Агро-Патріот"

Отримані понад 900 тис. грн на банківську картку

Також у декларації значився Audi 2014 року, хоча чиновниця продала його два роки тому, а ось вантажівку Scania 2012 року вона залишила у власності.

Після оприлюднення результатів перевірки Пригункова подала виправлену декларацію, але це не пояснює походження коштів. Адже її офіційна зарплата в мерії за рік склала трохи більше ніж 340 тис. грн (близько 28 тис. на місяць).

Інформація про виправлення декларації. Фото: скриншот

НАЗК передало матеріали перевірки до відповідних органів для подальшого розгляду.

Нагадаємо, ми писали, що українців штрафуватимуть за неподання декларацій. Також повідомляли, що українці можуть повернути частину грошей, витрачених на купівлю житла.