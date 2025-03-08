В Одессе чиновница "забыла" не задекларировать 5 млн грн и недвижимость

В Одессе чиновница скрыла миллионы от НАПК — кто именно
В Одессе разоблачили чиновницу, которая не задекларировала значительные активы. Речь идет о недвижимости, корпоративных правах и крупных суммах средств. После проверки она подала исправленную декларацию, но вопросы о происхождении состояния остаются открытыми.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после проверки декларации чиновницы за 2023 год.
Спрятала миллионы в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало результаты проверки декларации Елены Пригунковой, начальницы отдела бухгалтерского учета управления инженерной защиты территории города и развития побережья. Выяснилось, что чиновница не задекларировала почти 5 млн грн, а также скрыла ряд объектов недвижимости и финансовых активов.
Что именно не указала Пригункова в декларации
- Восемь земельных участков — шесть в Николаевской и два в Одесской областях
- Квартиру в Крыжановке (почти 50 м²)
- Подаренную сыну и дочери квартиру в Одессе (75 м²)
- Автомобиль Land Rover стоимостью 300 тыс. грн
- Долю в компаниях ООО "Техинвесттрейд" и ФХ "Агро-Патриот"
- Полученные более 900 тыс. грн на банковскую карточку
Также в декларации значился Audi 2014 года, хотя чиновница продала его два года назад, а вот грузовик Scania 2012 года она оставила в собственности.
После обнародования результатов проверки Пригункова подала исправленную декларацию, но это не объясняет происхождение средств. Ведь ее официальная зарплата в мэрии за год составила чуть больше 340 тыс. грн (около 28 тыс. в месяц).
НАПК передало материалы проверки в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, мы писали, что украинцев будут штрафовать за неподачу деклараций. Также сообщали, что украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья.
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