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В Одессе чиновница скрыла миллионы от НАПК — кто именно

8 марта 2025 13:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе чиновница "забыла" не задекларировать 5 млн грн и недвижимость
Женщина считает евро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе разоблачили чиновницу, которая не задекларировала значительные активы. Речь идет о недвижимости, корпоративных правах и крупных суммах средств. После проверки она подала исправленную декларацию, но вопросы о происхождении состояния остаются открытыми.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после проверки декларации чиновницы за 2023 год.

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Елены Пригунковой. Фото: Пригункова/facebook

Спрятала миллионы в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало результаты проверки декларации Елены Пригунковой, начальницы отдела бухгалтерского учета управления инженерной защиты территории города и развития побережья. Выяснилось, что чиновница не задекларировала почти 5 млн грн, а также скрыла ряд объектов недвижимости и финансовых активов.

Что именно не указала Пригункова в декларации

  • Восемь земельных участков — шесть в Николаевской и два в Одесской областях
  • Квартиру в Крыжановке (почти 50 м²)
  • Подаренную сыну и дочери квартиру в Одессе (75 м²)
  • Автомобиль Land Rover стоимостью 300 тыс. грн
  • Долю в компаниях ООО "Техинвесттрейд" и ФХ "Агро-Патриот"
  • Полученные более 900 тыс. грн на банковскую карточку

Также в декларации значился Audi 2014 года, хотя чиновница продала его два года назад, а вот грузовик Scania 2012 года она оставила в собственности.

После обнародования результатов проверки Пригункова подала исправленную декларацию, но это не объясняет происхождение средств. Ведь ее официальная зарплата в мэрии за год составила чуть больше 340 тыс. грн (около 28 тыс. в месяц).

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Информация об исправлении декларации. Фото: скриншот

НАПК передало материалы проверки в соответствующие органы для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, мы писали, что украинцев будут штрафовать за неподачу деклараций. Также сообщали, что украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья.

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