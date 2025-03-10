Вбивство пенсіонера на Одещині — затримали підозрюваного

Підозрюваний з поліцією. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Подільського району Одеської області наніс чисельні ножові поранення 66-річному пенсіонеру. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Староста одного з сіл Савранської громади повідомив у поліцію про те, що 66-річний місцевий тривалий час не виходить із будинку. Прибувши за вказаною ним адресою, слідчо-оперативна група виявила в оселі господаря з колото-різаними пораненнями шиї і тулуба. Тіло слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Невдовзі правоохоронці встановили особу правопорушника, яким виявився 28-річний житель Саврані. За даними слідства, наприкінці лютого підозрюваний приходив до потерпілого. Під час розмови господар нібито образив гостя, і останній кілька разів вдарив його ножем. Перед втечею зловмисник кинув у піч знаряддя вбивства , де його виявили та скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігурант перебуває під вартою, його підозрюють за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За цей злочин правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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