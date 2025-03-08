Приговор администратору чата для уклонистов

Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области мужчина администрировал группу в мессенджере для информирования о местах выдачи повесток. Суд считает, что его действия способствовали уклонению от мобилизации и создавали угрозу обороноспособности страны. Теперь ему придется ответить перед законом.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Администрировал чат для уклонистов

По данным следствия, мужчина родом из села Перелеты Балтского района Суд Подольского района администрировал и распространял информацию в группе мессенджера Viber, где участники обменивались данными о передвижении работников территориальных центров комплектования и военных.

Злоумышленник, используя личный мобильный телефон, публиковал сообщения о расположении блокпостов и места вручения повесток. Его деятельность помогала лицам уклоняться от мобилизации и затрудняла проведение призыва.

Какое наказание за публикацию мест раздачи повесток

Суд учел собранные доказательства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме того, было конфисковано мобильное устройство, которым он пользовался для передачи информации.

Напомним, во Львове мужчина, который находился в розыске, отказался пройти в территориальный центр комплектования. Также мы писали, что в Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался избежать мобилизации. Он придумал религию, которая якобы запрещает ему использовать оружие.