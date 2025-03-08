Приговор администратору чата для уклонистов

На Одесчине организатор чата для уклонистов получил приговор
В Одесской области мужчина администрировал группу в мессенджере для информирования о местах выдачи повесток. Суд считает, что его действия способствовали уклонению от мобилизации и создавали угрозу обороноспособности страны. Теперь ему придется ответить перед законом.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Администрировал чат для уклонистов
По данным следствия, мужчина родом из села Перелеты Балтского района Суд Подольского района администрировал и распространял информацию в группе мессенджера Viber, где участники обменивались данными о передвижении работников территориальных центров комплектования и военных.
Злоумышленник, используя личный мобильный телефон, публиковал сообщения о расположении блокпостов и места вручения повесток. Его деятельность помогала лицам уклоняться от мобилизации и затрудняла проведение призыва.
Какое наказание за публикацию мест раздачи повесток
Суд учел собранные доказательства и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Кроме того, было конфисковано мобильное устройство, которым он пользовался для передачи информации.
Напомним, во Львове мужчина, который находился в розыске, отказался пройти в территориальный центр комплектования. Также мы писали, что в Черкасской области суд вынес приговор мужчине, который пытался избежать мобилизации. Он придумал религию, которая якобы запрещает ему использовать оружие.
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