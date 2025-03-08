Вирок адміністратору чату для ухилянтів

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На Одещині чоловік адміністрував групу в месенджері для інформування про місця видачі повісток. Суд вважає, що його дії сприяли ухиленню від мобілізації та створювали загрозу обороноздатності країни. Тепер йому доведеться відповісти перед законом.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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За даними слідства, чоловік родом із села Перельоти Балтського району Суд Подільського району адміністрував та поширював інформацію в групі месенджера Viber, де учасники обмінювалися даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування та військових.

Зловмисник, використовуючи особистий мобільний телефон, публікував повідомлення про розташування блокпостів та місця вручення повісток. Його діяльність допомагала особам ухилятися від мобілізації та ускладнювала проведення призову.

Яке покарання за публікацію місць роздачі повісток

Суд врахував зібрані докази та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п'ять років. Крім того, було конфісковано мобільний пристрій, яким він користувався для передачі інформації.

Нагадаємо, у Львові чоловік, який перебував у розшуку, відмовився пройти до територіального центру комплектування. Також ми писали, що на Черкащині суд виніс вирок чоловіку, який намагався уникнути мобілізації. Він вигадав релігію, яка нібито забороняє йому використовувати зброю.